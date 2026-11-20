В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе открылась выставка «Дома России. История страны. Наука», которая знакомит посетителей с наследием выдающихся российских ученых через трехмерные модели исторических зданий. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе кампуса.

Основу экспозиции составляют пять 3D-макетов зданий, связанных с историей отечественной науки. Среди них – дом-музей математика Софьи Ковалевской в Псковской области, Мемориальный музей космонавтики в Москве, рассказывающий в том числе о наследии Сергея Королева, музей-усадьба Владимира Вернадского в Тамбовской области, дом-музей Николая Лобачевского в Чувашии и доходный дом Гурылева в Уфе.

Отдельное место в экспозиции занимает история уфимского дома на улице Гоголя, 22, где жили и работали ученые и просветители, внесшие значительный вклад в развитие республики: врач Чеслав Ястржембский, геоботаник Александр Носков, а также бактериолог Владимир Крыжановский и педагог Гавриил Кармазин.

Для создания экспонатов специалисты изучили архивные материалы, разработали цифровые модели зданий и изготовили их миниатюры на 3D-принтерах. Каждый макет сопровождается исторической справкой и QR-кодом со ссылкой на сайт музея. Выставка выстроена как путешествие по научной карте России – от Северо-Запада до Урала.

«Мы хотели найти формат, который позволит молодежи буквально прикоснуться к истории науки. Благодаря 3D-моделированию исторические здания становятся частью экспозиции, а за каждым макетом открывается судьба человека, его открытия и научное наследие», – отметил руководитель АНО «Центр развития цифровых технологий в здравоохранении» Александр Ковтуненко.

Кампус стал одной из 11 площадок проекта в Башкортостане. Проект стартовал в октябре текущего года и приурочен к 300-летию основания Академической гимназии.

Выставки организованы в десяти образовательных учреждениях республики, в том числе в школах Благовещенска и Чишминского района, колледжах Салавата, Бирска и Уфы.

«Использование современных цифровых технологий делает знакомство с историческим наследием более наглядным и доступным для школьников и студентов. Уверена, что выставка станет дополнительным стимулом для интереса молодежи к исследовательской деятельности», – отметила председатель Государственного комитета Башкортостана по науке и высшему образованию Светлана Мустафина. Организатор проекта – АНО «Центр развития цифровых технологий в здравоохранении», выставки проводятся при поддержке Фонда «История Отечества» в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».