В Правительстве Псковской области к Дню матери прошла церемония награждения многодетных семей. Губернатор Михаил Ведерников вручил региональные медали «Родительская слава Псковской области» семьям Саввиных (восемь детей), Черник (пятеро детей), Лисицких и Перевозчиковых (по четверо детей). Родители пришли вместе с детьми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников подчеркнул, что родительский труд не знает ни выходных, ни отпусков. По его словам, чествовать нужно и мам, и ппап, ведь воспитание детей — общее дело. Главным итогом он назвал то, что дети наград учатся в школах, колледжах и вузах, а некоторые уже работают, выбрав профессии учителя или военного. Губернатор назвал награды знаком уважения и благодарности жителей региона и пожелал детям здоровья и счастья, а семьям — тепла и взаимопонимания в домах.

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Глава региона рассказал и о мерах поддержки многодетных. В этом году в области впервые отметили День многодетной семьи, готовятся Доска и Книга почёта таких семей, в ЗАГСах появилась торжественная церемония имянаречения. Также вырос размер выплаты на школьную форму для детей из многодетных семей с невысоким доходом. Всех мам региона Ведерников поздравил с праздником и поблагодарил за терпение и трудолюбие.

От имени матерей слово взяла Наталья Перевозчикова. Она поблагодарила губернатора за поддержку материнства и детства и отметила, что многодетность — это не только ответственность, но и почёт. По её словам, десять лет назад её семья решилась на этот шаг, и сегодняшняя награда стала признанием смелости. «Мы не делаем ничего героического, а просто любим и воспитываем своих детей», — сказала она и пообещала продолжать растить детей в традиционных семейных ценностях.

Награду «Родительская слава Псковской области» учредили в 2019 году для тех, кто личным примером показывает, что семья — опора человека и всей страны.