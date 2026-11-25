С начала года через пункты пропуска на российско‑белорусском участке госграницы в Псковской области ввезли 154,6 тысяч т плодоовощной продукции – на 80 % больше, чем за аналогичный период 2025 года (84,6 тысяч тонн). Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Все партии, в частности, прошли карантинный фитосанитарный контроль и были разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации.

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В структуре поставок лидируют картофель (45,1 тысяч тонн) и морковь (40,3 тысяч тонн), далее следуют капуста (20,5 тысяч тонн), томаты (10 тысяч тонн) и свёкла (9,1 тысяч тонн). Также ввезены мука (8,7 тысяч тонн), яблоки (6,9 тысяч тонн) и огурцы (4,6 тысяч тонн).

Основной объём продукции направили в Санкт‑Петербург, Москву, Псков, Смоленск, Ростов, Новгород и Тверь. Контроль на границе обеспечило Северо‑Западное межрегиональное управление Россельхознадзора, подчеркнули в пресс‑службе ведомства.