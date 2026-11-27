С 19 по 25 ноября сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области совершили более 300 выездов на охраняемые объекты региона по сигналам «Тревога». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе ведомства.

За административные правонарушения задержано 19 граждан.

В Пскове был задержан мужчина 54 лет, который, находясь в нетрезвом виде, нарушил ПДД. Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушитель передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

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Вневедомственная охрана осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы «Тревога» и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на объектах.

В настоящее время подразделения обеспечивают централизованную охрану 3158 объектов, 2394 мест хранения имущества граждан и около 100 транспортных средств.