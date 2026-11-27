Сотрудники вокзалов Пскова и Великих Лук за 10 месяцев текущего года помогли почти 1200 маломобильным пассажирам. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе ОЖД.

Как отметили в Октябрьской железной дороге, на железнодорожном вокзале в Пскове помощь получили 804 человека, в Великих Луках – 394.

Специалисты сопровождали людей к кассам, платформам и в залы ожидания. Также они помогали пассажирам с посадкой в поезд и высадкой из него.

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Заявки на такое сопровождение принимают в Центре содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте компании. Услуга доступна всем, кто в ней нуждается, подчеркнули в ОЖД.