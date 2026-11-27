Благодаря Государственному музею-заповеднику «Михайловское» в библиотеке Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина появились девять новых редких книг. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе заповедника.

В подборку вошли работы, посвященные русской истории и культуре, этнографии и путешествиям, известным соотечественникам. Среди подаренных изданий – «Великий незнакомец. Русский крестьянин в XVIII–XX веках» Виктора Бердинского, «Афанасий Никитин: паломничество за три моря» Сергея Кутейникова, «Гений места» Ирины Опимах.

Книга Геннадия Коваленко «Русские и шведы от Рюрика до Ленина» предлагает взглянуть на многовековые отношения двух соседних народов, а Владимир Богданов в книге «Вперед к прошлому, или Познавательная археография» рассказывает о том, насколько увлекательным может быть знакомство с историей через «скучные» документы и архивные материалы.

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Все девять книг выпущены московским издательством «Ломоносовъ».

Как отметили в заповеднике, издательство поддерживает дружеские отношения с «Михайловским» и не впервые передает музею книги – как для собственного книжного собрания, так и для библиотек и учебных заведений, с которыми он сотрудничает.