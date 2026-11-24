Найти работу псковичи смогут на ярмарке трудоустройства, которую кадровый центр «Работа России» по Пскову и Псковскому району проведет 10 декабря. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Псков, улица Коммунальная, 71а.

По данным пресс-службы, соискателям представят вакансии от реальных работодателей, включая специальные предложения для граждан с инвалидностью.

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Все желающие смогут получить личные консультации специалистов центра.

На ярмарке можно будет напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать об условиях труда и пройти экспресс-собеседование. Псковичам рекомендуют захватить с собой резюме и документы – так будет быстрее и шансы на подходящую вакансию выше.