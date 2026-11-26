Арт-объект «Стрекоза» на площади Героев-Десантников в Пскове могут перенести в другое место. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, пишет ПАИ.

По его словам, на самой клумбе, расположенной на кольце, планируют установить другую, более компактную архитектурную форму. Она будет соответствовать названию площади и не станет диссонировать с расположенным неподалеку памятником.

Глава региона пояснил, что изначально проект предполагал небольшую архитектурную форму, которая относилась бы исключительно к клумбе и не выходила за ее пределы. Однако в итоге появился более громоздкий вариант «Стрекозы», который губернатор назвал не самым удачным.

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«Мы находимся в диалоге с городскими властями, посмотрим, куда ее можно перенести, где это будет логично и ни с чем не будет диссонировать. А на этой клумбе будет или небольшая стрекоза, или другая архитектурная форма, которая не будет конфликтовать с названием площади и памятником неподалеку», – пояснил Михаил Ведерников.

Окончательное решение планируют обсудить с ветеранами дивизии и женсоветом. После этого горожанам представят один или несколько вариантов, а при выборе подходящего арт-объекта учтут мнение жителей. До Нового года клумбу на площади Героев-Десантников планируют украсить временными инсталляциями.