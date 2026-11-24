Телеканал «Первый Псковский» проведет прямую трансляцию пленарного заседания регионального этапа XXXV Международных Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Эфир запланирован на 1 декабря, начало в 14:00, смотреть можно на 21-й кнопке. Местом проведения заседания станет БКЗ Псковской областной филармонии.

Тема Рождественских чтений в этом году – «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Как отмечают организаторы, мероприятие выйдет за привычные рамки церковного разговора: участники обсудят искусственный интеллект, цифровизацию и генную инженерию, уже вошедшие в повседневную жизнь.

Ключевые вопросы дискуссии – сохранит ли человек свое место в мире алгоритмов и где пролегает черта между техническим прогрессом и духовной деградацией.

В панельной дискуссии выступят семь спикеров. Среди них – режиссер документального фильма «Вера под огнем», студент Псково-Печерской семинарии Константин Добролюбов; специалист по искусственному интеллекту, научный сотрудник МДА Анатолий Парпара; генеральный директор Новгородского музея-заповедника, специалист по истории христианского Востока Сергей Брюн; первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, эксперт по коммуникациям Вахтанг Кипшидзе; руководитель отдела по культуре Песоченской епархии иерей Владислав Береговой; профессор Московской духовной академии, кандидат филологических наук Михаил Первушин; известный миссионер и настоятель храма Антипы Пергамского в Москве иерей Андрей Щенников.

В программе также заявлены выступления, посвященные образованию, сохранению исторической памяти и культурному суверенитету. Трансляция начнется во вторник, 1 декабря 2026 года, в 14:00 на 21-й кнопке телевизора.