Команда ПсковГУ «Передовые барсы» стала победителем в компетенции «Мобильная робототехника» (номинация «Инженеры») на финале Всероссийского турнира «Новая высота 2026», который прошел в Калуге. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в вузе.

В составе команды – студенты Передовой инженерной школы Псковского государственного университета Антон Логинов, Максим Иванов и Алексей Филиппов.

Турнир собрал более 500 участников. Соревнования шли по шести компетенциям – от мобильной и промышленной до летающей и подводной робототехники.

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«У нас было две задачи: первая – собрать робота и запрограммировать его. Судьи оценивали качество сборки, кода, и выполнение заданий в заездах. По легенде, мы делали робота, который должен был вывозить из больничных палат мусор и доставлять лекарства. Вторая задача – напечатать определенные детали на 3D-принтере», – рассказал Алексей Филиппов.

В ПсковГУ отметили, что эта победа – яркое подтверждение уровня инженерной подготовки в Передовой инженерной школе и серьезный задел на будущее.