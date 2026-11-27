Законодательное Собрание Псковской области и Собрание депутатов Ненецкого автономного округа заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Об этом сообщил председатель псковского Заксобрания Борис Елкин в своем канале в MAX.

По его словам, подписание состоялось в Нарьян-Маре на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Вместе с председателем окружного Собрания Александром Чурсановым спикер закрепил план совместной работы двух регионов.

Псковские муниципальные депутаты получат наставников из Заксобрания Подробнее

Борис Елкин отметил, что документ – не формальность, а рабочий инструмент.

«Мы сможем быстрее находить решения для схожих проблем, перенимать эффективные практики и совместно продвигать инициативы, значимые для жителей наших регионов», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Псковской области.