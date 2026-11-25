Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на четвертой сессии приняли в первом чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Как пишет ПАИ, за принятие проголосовали 24 депутата, против – никто, двое воздержались. С докладом об основных направлениях бюджетной политики выступила вице-губернатор – министр финансов области Татьяна Баринова.

Доходы областного бюджета на 2027 год запланированы в размере 59 млрд 757 млн 511 тыс. рублей. Из них 39 млрд 669,6 млн рублей – налоговые и неналоговые поступления, 20 млрд 87,9 млн рублей – безвозмездные. Расходы предусмотрены в объеме 63 млрд 724 млн 466 тыс. рублей, дефицит составит 3 млрд 966 млн 955 тыс. рублей. По собственным доходам ожидается рост на 1,1 млрд рублей по сравнению с 2025 годом.

На реализацию 11 национальных проектов заложили 11,6 млрд рублей, из которых 8,5 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Доля расходов на госпрограммы составит 88,4% от общего объема. На образование предусмотрено 12,9 млрд рублей, на социальную политику – 12,7 млрд, на общегосударственные задачи – 7,9 млрд, на здравоохранение – 5,4 млрд, на ЖКХ – 2,7 млрд рублей.

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В резервном фонде предусмотрели 1 млрд 828 млн рублей на оплату труда из-за повышения МРОТ до 28 тыс. 935 рублей в 2027 году. Заложена дополнительная индексация социальных выплат на 4%. На лекарственное обеспечение предусмотрели 2,2 млрд рублей, увеличив расходы на 300 млн. На жилье для детей-сирот – 517,9 млн рублей.

На оплату труда педагогов дошкольного и допобразования направят 6 млрд 795 млн рублей. В 2026 году списали 4 млрд 541,7 млн рублей задолженности, в 2027-м планируется списать еще 4 млрд 279,9 млн. Министр отметила, что объем межтарифной разницы в проекте округленно составляет 700 млн рублей – с 2025 года сумма выросла в 2,5 раза. Решать проблему планируют постепенно, в том числе за счет запросов в Минфин.