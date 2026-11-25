Сотрудники транспортной полиции пресекли факт хищения дизельного топлива на железнодорожном перегоне в Новосокольническом районе Псковской области. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое работников железнодорожной организации – местные жители 50 и 39 лет.

Согласно данным линейного отдела МВД России на станции Великие Луки, во время рабочей смены мужчины находились в дизельном помещении тепловоза и произвели слив топлива. Всего было похищено 347 кг дизельного дизеля, который злоумышленники разлили по 15 пластиковым ёмкостям, после чего сбросили с состава.

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Задержание произошло, когда подозреваемые перемещали похищенное с места хранения к автомобилю. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент в отношении задержанных избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.