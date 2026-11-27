Великолукский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю, который похитил у отца более 500 тысяч рублей. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Молодой человек был признан виновным по пункту «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

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В апреле подросток взял телефон отца и через банковское приложение оформил на его имя несколько потребительских кредитов и кредитную карту, а также открыл счет для учета электронных денежных средств. Затем он перевел более 500 тысяч рублей на свой счет и распорядился деньгами по своему усмотрению. Ущерб признан крупным.

В суде подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. На этот период на него возложены определенные обязанности. Приговор в законную силу не вступил.