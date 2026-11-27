Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 37-летней женщины, обвиняемой попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая группы работала «курьером-закладчиком» интернет-магазина по продаже наркотиков. В ноябре прошлого года она получила координаты тайника с наркотическим средством – производным эфедрона массой 991 грамм, извлекла сверток из тайника и была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Действия квалифицированы по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Великолучанина осудили условно за покупку наркотиков через интернет Подробнее

Вину по предъявленному обвинению подсудимая признала частично, не оспаривая участие в организованной преступной группе.

Суд признал ее виновной, отменил условное осуждение по предыдущему приговору за приобретение наркотических средств и назначил наказание в виде десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 100 тысяч рублей. Также конфискован принадлежащий осужденной мобильный телефон.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Псковский областной суд.