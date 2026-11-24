В Псковском районе полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Вечером 22 ноября в деревне Родина Псковского округа двое мужчин, находясь в квартире после употребления спиртных напитков, угрожая ножом, потребовали деньги у жителя Санкт-Петербурга. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Ленинградской области в возрасте 40 и 39-ти лет. Нож правоохранители изъяли.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование: устанавливаются обстоятельства произошедшего.