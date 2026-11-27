Восемь лет и один месяц колонии строгого режима получил житель Пскова за попытку сбыта наркотиков и незаконное хранение боеприпасов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина работал курьером-закладчиком в составе организованной группы, обслуживавшей интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

В конце августа – начале сентября прошлого года пскович забрал из тайника, расположенного на территории Ленинградской области, партию наркотиков, чтобы распространять их в Пскове и Псковском районе, но был задержан полицейскими.

В Псковском районе женщину осудили на 10 лет за наркотики Подробнее

Дома у подсудимого также нашли патроны различного калибра для боевого и спортивно-охотничьего оружия. Он незаконно приобрел их и хранил в течение десяти лет.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Помимо срока, у него конфисковали мобильные телефоны, которые использовались при совершении преступления. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.