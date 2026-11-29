Городская прокуратура Пскова добилась приговора для 48-летнего уроженца Порхова, который работал фельдшером психиатрической бригады скорой помощи. Он обвинялся по части 1 статьи 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам дела, в декабре 2025 года бригада выезжала к пациенту с признаками психического расстройства. Пообщавшись с его супругой, фельдшер решил получить от неё деньги за то, чтобы принять решение о госпитализации и организовать перевозку мужчины в медучреждение. Эти действия относились к его служебным полномочиям. В итоге он взял у женщины взятку в 20 тысяч рублей.

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Суд признал фельдшера виновным и назначил штраф в 350 тысяч рублей. Кроме того, ближайшие три года он не вправе заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными полномочиями в сфере здравоохранения. Приговор уже вступил в законную силу.