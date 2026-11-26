Двое жителей Санкт-Петербурга оштрафованы судом в Дно за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел 21 ноября в гостинице «Советская». Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения петербуржцы нарушали общественный порядок.

По вызову администратора приехали полицейские и доставили их в отделение.

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Там мужчины отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, тем самым, не подчинившись законному требованию сотрудников.

Мужчины признаны виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

В суде петербуржцы полностью признали вину, подтвердили обстоятельства из протоколов и раскаялись. Судья назначил каждому из них штраф.