В Дедовичский районный суд поступило уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 10 мая подсудимый находился в жилом доме своих родителей. Между супругами произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой отец применил к матери физическое насилие. Из чувства внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес отцу не менее одного удара ногой в область живота, от чего потерпевший упал и ударился головой об угол деревянного подлокотника кресла, – а также множественные, не менее 75 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов.

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От полученных повреждений мужчина умер на месте преступления.

Действия квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Подсудимым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, его поддержал защитник. В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.