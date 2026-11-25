Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области организовал процессуальную проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

24 ноября в следственные органы поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа многоквартирного дома в Тямше Псковского района выпал трехлетний мальчик. В настоящее время ребенок находится в медучреждении, где ему оказывается помощь.

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Предварительно, 24 ноября маленький ребенок остался в комнате без присмотра взрослых. Забравшись на окно, оборудованное москитной сеткой, мальчик выпал.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По их результатам будет принято процессуальное решение.