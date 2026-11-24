Прокурор Псковской области Андрей Мошков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Она обвиняется в совершении преступления по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 1 марта по 11 августа 2022 года Наталья Ильина, занимая должность ректора университета, действуя вопреки интересам службы и из корыстной заинтересованности, незаконно получила от подчиненного работника денежные средства на общую сумму 370 тысяч рублей.

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Она уже осуждена за совершение ряда должностных преступлений. Утверждение нового обвинительного заключения означает, что прокуратура намерена добиваться осуждения Натальи Ильиной еще по одному эпизоду, не вошедшему в предыдущий приговор.

Учитывая, что по первому делу она уже получила реальный срок, новое разбирательство может повлиять на итоговое наказание по совокупности, если суд признает ее виновной. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.