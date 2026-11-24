В Палкинском филиале Псковской межрайонной больницы возобновил работу рентген-кабинет – в поликлинике Палкино начал работать новый цифровой рентген-аппарат. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Оборудование стоимостью 12,5 млн рублей закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Старое помещение не соответствовало современным требованиям, поэтому для нового аппарата сделали ремонт – теперь у врачей и пациентов светлый, безопасный и технологичный кабинет.

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Благодаря новому оборудованию снимки станут точнее, а лучевая нагрузка – ниже.

Кроме того, протоколы исследований будут приходить пациентам на «Госуслуги».