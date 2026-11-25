В поликлинике Островской межрайонной больницы ввели в эксплуатацию новый цифровой флюорограф. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в медучреждении.

Специалисты успешно завершили монтаж, пусконаладочные работы и настройку оборудования. Аппарат уже принимает первых пациентов в поликлинике в Острове.

Флюорограф высокого разрешения позволяет врачам-рентгенологам замечать даже самые мелкие изменения в тканях легких и органах грудной клетки на самых ранних стадиях, включая пневмонии, туберкулез и онкологические новообразования.

В Палкино начал работать новый цифровой рентген-аппарат Подробнее

Цифровые технологии в разы снижают дозу облучения по сравнению с аппаратами предыдущих поколений, делая процедуру максимально безопасной для пациента.

Конструкция аппарата удобна для обследования людей разного возраста, роста и комплекции. В больнице отметили, что обновление диагностического оборудования повышает доступность и качество медицинской помощи жителям.