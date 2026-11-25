Врачи‑эндокринологи, выступившие в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» в Пскове, объяснили родителям, почему ребёнок может быстро уставать, хуже учиться и чаще болеть – одной из неочевидных причин специалисты называют йододефицит. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В условиях природного йододефицита, характерного для практически всей территории России, щитовидная железа не получает достаточного количества йода, что отражается на обмене веществ и когнитивных функциях. Суточная норма для детей 7-11 лет – 120 микрограммов, для подростков старше 12 лет – 150 микрограммов.

При этом обычный рацион покрывает примерно половину этой потребности.

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К возможным признакам нехватки йода медики относят вялость, быструю утомляемость, снижение концентрации, сухую кожу, ломкие ногти и постоянную сонливость. Эти проявления неспецифичны, поэтому при их систематическом появлении необходимо проконсультироваться с врачом и проверить работу щитовидной железы.

В качестве основной меры профилактики медики советуют использовать йодированную соль, соблюдая правила хранения и добавления в пищу, а также регулярно включать в меню морскую капусту, треску, креветки и другие морепродукты – хотя бы два‑три раза в неделю. Важное предупреждение: препараты йода нельзя принимать без назначения врача, поскольку избыток йода несёт такую же угрозу для здоровья, как и его недостаток.

«Йододефицит – это не приговор, но игнорировать его нельзя. Проверьте, достаточно ли йода в вашей семейной кухне», – подчеркнули врачи.