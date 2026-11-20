В Псковской области прошел масштабный рейд по выявлению транспортных средств, принадлежащих должникам, сообщили «АиФ-Псков» в УФССП России по региону.
Приставы принудительного исполнения проверили более 7000 автотранспортных средств.
Результат – более 100 арестованных машин. При этом многим водителям удалось сохранить ключи при себе: они на месте оплатили задолженности и сразу подтвердили это квитанциями сотрудникам ведомства, чтобы избежать изъятия транспорта.
Один из эпизодов рейда оказался почти сюжетом для романтической комедии. Псковичка рассчитывала сесть за руль нового автомобиля – подарка от возлюбленного, но на парковке вместо сюрприза ее ждали судебные приставы. Выяснилось, что у мужчины накопился долг 190 тысяч рублей, а сам автомобиль уже находился под запретом на регистрационные действия. Машину арестовали прямо на парковке.
В ведомстве в том числе напомнили: у должников есть десять дней, чтобы добровольно погасить задолженность. Если оплата не будет произведена, автомобиль оценят и выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долга.