В Великолукском механико-технологическом колледже открылся первый в Псковской области класс по обучению пилотов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

В церемонии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, педагоги, студенты и молодежь. Профессию будущего здесь осваивают уже 29 ребят.

Открытие класса стало возможным благодаря поддержке Народного фронта в рамках федерального проекта «На высоте». Он развивает гражданское применение беспилотников, помогает готовить специалистов и знакомит молодежь с отраслью БПЛА.

«Как когда-то получение водительских прав было практически обязательной программой, так и сегодня без навыков и компетенций, связанных с беспилотными системами, невозможно шагнуть в будущее в любой профессии», – заявила в ходе торжественной церемонии первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Пропавшего под Невелем пенсионера нашли с помощью коптера и нейросети Подробнее

Руководитель исполкома Народного фронта в регионе Виктор Остренко отметил масштаб проекта: по его словам, программа «На высоте» уже в этом году будет реализована в семидесяти регионах страны, а двести классов до конца года должны начать работу.

Преподаватель ОБЗР Николай Павлов назвал проект по-настоящему народным.

«Это результат огромного труда наших инженеров, волонтеров и наставников, которые объединились, чтобы дать нам не просто новые парты и компьютеры, – нам дали в руки технологии, которые уже сегодня меняют облик целых отраслей», – уточнил он.