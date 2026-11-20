Псковский музей 19 ноября поставил рекорд – принял миллионного гостя за 2026 год. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Все расчеты музея оказались верны: миллионный посетитель пришел в главное здание учреждения культуры. «Это событие произошло в самый правильный момент. Представьте, 150 лет Псковскому музею, открыта беспрецедентная выставка «Совсем не тот Плюшкин» при участии легендарных музеев 2 Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического музея, Российского этнографического музея, Музея истории религии, центральных архивов. И в этот юбилейный год музей встречает именно на этой выставке миллионного посетителя, и судьба распорядилась так, что это не москвич, не петербуржец, не новгородец, а именно пскович», – прокомментировала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

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Она лично поздравила гостя и вручила подарки: набор, посвященный народу сето, сертификаты на мастер-классы музея и символический билет миллионного посетителя.

Миллионный посетитель по имени Александр рассказал, что давно не был в музее и решил увидеть выставку, о которой много читал и слышал. «А когда узнал, что она скоро закрывается, решил, что нельзя проходить мимо», – сообщил он.

К концу текущего года число гостей вырастет еще больше, и тогда Псковский музей-заповедник сможет похвастаться итоговым рекордом посетителей.