Псковский городской суд вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Пскова, умышленно причинившему ранее незнакомому горожанину тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ночью 2 ноября 2025 года возле торгового павильона в Пскове между подсудимым, внешний вид и одежда которого указывали на принадлежность к субкультуре скинхедов, и ранее незнакомым ему псковичом на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе нее мужчина выстрелил в потерпевшего свето-шумовым патроном из травматического пистолета «Пионер».

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В результате потерпевший получил проникающее ранение глаза, повлекшее значительное снижение остроты зрения и стойкую утрату общей трудоспособности.

Действия квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Псковский городской суд назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 600 тысяч рублей.