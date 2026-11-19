В Печорском районе полиция пресекла незаконный вылов рыбы. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, 55-летний безработный местный житель, используя сети, незаконно выловил из Псковского озера щук, окуней, густеру, плотву и судака на 260 тысяч рублей.

Полиция изъяла у мужчины лодку, рыболовные сети и весь незаконный улов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

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«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных или принудительных работ на срок до двух лет, а также лишения свободы на тот же срок», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Расследование уголовного дела продолжается.