Великие Луки принимают всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» – в них выступят почти 800 спортсменов из 30 регионов. Об этом пишет ПАИ.

Стрелки будут соревноваться в двух возрастных группах: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года. Дисциплины – блочный и классический лук. Крупнейшие делегации, каждая более 100 человек, приедут из Забайкалья, Москвы и Бурятии.

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Псковскую область представят 17 лучников. В блочном луке это Александр Махов, Николай Мельников, Михаил Николаев, Никита Пименов, Софья Грибалёва, Мария Федотова, Арина Харьковская, Софья Щербакова, Кирилл Горский, Никита Панов, Даниэль Петрайтис и Кристина Ковалёва. В классическом – Матвей Петров, Анастасия Белова, Алина Жбанова, Полина Коробейникова и Полина Иванова.

Церемония открытия начнется в пятницу, 20 ноября, в 10:00, после этого пройдет официальная тренировка. Квалификационный раунд стартует в субботу, 21 ноября, в 09:00, а медальные матчи запланированы на вторник, 24 ноября.