Участок улицы Северной обновили в Пскове. Речь идет об отрезке от улицы Белинского до улицы Ипподромной, сообщил глава города Станислав Стармолотов в канале в МАХ.

По его словам, дорожники выполнили устройство покрытия проезжей части и тротуара, в том числе установив новые бортовые камни и укрепив обочины.

«На зеленой зоне мы освежили грунт и посеяли газон», – отметил глава Пскова.

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Станислав Стармолотов подчеркнул, что теперь местные жители могут безопасно и комфортно перемещаться между автобусной остановкой и микрорайоном.

Он также добавил, что участок улицы обновили с опережением графика.