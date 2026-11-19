Участок улицы Северной обновили в Пскове. Речь идет об отрезке от улицы Белинского до улицы Ипподромной, сообщил глава города Станислав Стармолотов в канале в МАХ.
По его словам, дорожники выполнили устройство покрытия проезжей части и тротуара, в том числе установив новые бортовые камни и укрепив обочины.
«На зеленой зоне мы освежили грунт и посеяли газон», – отметил глава Пскова.
Станислав Стармолотов подчеркнул, что теперь местные жители могут безопасно и комфортно перемещаться между автобусной остановкой и микрорайоном.
Он также добавил, что участок улицы обновили с опережением графика.