На российско-латвийской границе перед МАПП «Убылинка» в Псковской области скопилось более 100 грузовых автомобилей, ожидающих выезда из России. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

По состоянию на 19 ноября, среднее число фур, ожидающих убытия, превышает 100 единиц. Связано это с неритмичным приемом транспорта латвийской стороной.

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По данным пресс-службы ФТС России, по сравнению с первой декадой ноября количество принятых Латвией машин снизилось на 25%. В федеральном ведомстве не исключили скопления грузовиков и перед другими российскими пунктами пропуска – в том числе из-за ограничений на границах Республики Беларусь со странами Евросоюза.