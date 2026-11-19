Более 60 тысяч человек в Псковской области пользуются электронными трудовыми книжками. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

ЭТК – цифровой формат привычного документа, который нельзя потерять или испортить.

Заказать выписку из электронной трудовой можно в любое время онлайн. Это один из самых востребованных сервисов Соцфонда на портале «Госуслуги»: в октябре текущего года россияне воспользовались им почти 3,9 млн раз. Выписка формируется в личном кабинете – быстрый доступ к данным помогает при дистанционном трудоустройстве, получении госуслуг и оформлении пенсии, а работодателям снижает издержки.

Электронную трудовую книжку выбрали свыше 45 тысяч псковичей Подробнее

В Отделении СФР по Псковской области напомнили, что молодые специалисты, которые впервые устраиваются официально, могут обойтись без бумажной трудовой – все сведения о карьерном пути сразу хранятся в электронном виде.

Поддержка рынка труда и содействие занятости – задача нацпроекта «Кадры».