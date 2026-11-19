Дом №60 на улице Юбилейной в Пскове снова получает горячую воду – специалисты Псковских тепловых сетей заменили забитый отложениями участок трубы. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

В местной артезианской воде щелочность преобладает над жесткостью. Для питья она подходит, а в системе горячего водоснабжения из-за этого образуется известковый налет.

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Поиски причины заняли несколько дней. Сначала специалисты проверили трубы на центральном тепловом пункте – отложений там оказалось мало. Затем вскрыли сеть в тепловой камере, где она расходится по домам, и нашли участок длиной три метра, полностью забитый налетом. Его заменили, и вода пошла с нужными параметрами.

В пресс-службе Псковских тепловых сетей напомнили: при перебоях с горячей водой сначала нужно обращаться в управляющую организацию, которая отвечает за внутридомовые сети. Если проблема на магистрали, УК передаст заявку тепловикам.