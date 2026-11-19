Жительница Опочки погасила долг в 163 тысячи рублей, чтобы снять запрет на выезд из России. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, о задолженности женщина узнала из уведомления на «Госуслугах» – там сообщалось, что выезд за границу ограничен. Долги числились в отделении судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов.

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Судебные приставы надлежащим образом уведомили должницу о возбуждении в отношении неё исполнительных производств и предупредили о последствиях неисполнения требований суда. В рамках этих производств сотрудники обратили взыскание на ее зарплату и счета и вынесли постановление об ограничении выезда.

Получив уведомление, женщина поняла, что поездка может не состояться. Она экстренно приехала в отделение судебных приставов и незамедлительно погасила задолженность.