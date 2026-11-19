В Псковской области раскрыли техническое устройство голосового помощника «Ольга», который принимает обращения жителей на прямую линию губернатора Михаила Ведерникова. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, «Ольга» – не просто чат-бот с голосом, а система, объединяющая ряд программных компонентов. За каждый этап работы отвечает отдельная технология: Asterisk обрабатывает телефонные соединения, Whisper преобразует речь в текст, Qwen проводит смысловой анализ обращений, а система синтеза речи формирует голосовой ответ. Все компоненты объединены разработанной в регионе программной системой.

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Ключевая задача системы, как уточнил Виталий Рахманов, – не распознать слова, а понять суть обращения. Например, за один звонок житель может сообщить сразу о трех проблемах: разбитой дороге, отсутствии освещения и перебоях с водоснабжением. Система должна выделить три самостоятельных вопроса, сохранить исходное обращение и предложить подходящие категории для каждого. Для определения тематики используется региональный классификатор, для работы с адресами – государственный адресный реестр.

При этом искусственный интеллект не принимает окончательных решений о том, какому ведомству направить обращение, – результаты его работы обязательно проверяют специалисты. Такой подход – сочетание специализированных моделей, региональных данных и человеческого контроля – развивают в рамках проекта «ГосGPT».