Псковская область в прошлом году заняла второе место в стране по показателям региональных проектов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX по итогам совещания по нацпроектам.

По его словам, теперь ответственность выше: к прежним показателям добавились новые, и пять из них пока под риском. Среди направлений, которые требуют внимания, – демография, диспансеризация и строительство объектов образования.

По диспансеризации и стройке, как отметил глава региона, работа с главврачами и подрядчиками выстроена системно, накопившиеся вопросы снимаются, однако сложности сохраняются – в частности, по репродуктивной диспансеризации и ЭКО.

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В демографии губернатор предлагает идти от возможностей Перинатального центра: сделать его удобным и привлекательным для жителей других городов, чтобы пациенты не уезжали из региона, а наоборот – приезжали. Профильным министерствам он поручил до принятия бюджета подготовить предложения с опорой на нацпроект «Семья».

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил о необходимости выставлять неустойку нерадивым подрядчикам. «Своевременные и неотвратимые санкции удерживают исполнителей контрактов и не дают срокам срываться», – подчеркнул он.