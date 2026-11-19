Делегация Псковской области принимает участие в международной выставке по архитектуре, реставрации, культуре и археологии «АРКА». Она развернулась в новом павильоне №20 «Форум», входящем в состав конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ключевые проекты по сохранению историко-архитектурного облика области отражены на стенде «Псков! Живое наследие. Свет из глубины веков». В материалах экспозиции – ход и результаты реставрационных работ на знаковых объектах: ансамбле Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, церкви Николы со Усохи в Пскове, здании семинарии на улице Советской, палатах Трубинских, дворе Подзноева и дворе Постникова.

Отдельный блок посвящен научному сопровождению сохранения наследия. Здесь представлены материалы археологических исследований и примеры музейной реставрации. Среди центральных экспонатов – копия иконы «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение») из собрания Псковского музея-заповедника, демонстрирующая методы консервации и воспроизведения памятников иконописи.

Уникальная часть стенда – выставка артефактов: архитектурных элементов и их копий, характерных для псковской архитектурной школы. Посетители смогут вблизи рассмотреть деревянный зубчатый лемех, муравленый (зеленый) изразец, фрагмент лепного декора и голосник – керамический элемент, применявшийся в акустике древних храмов.

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Экспозиция также включает полиграфическую продукцию, раскрывающую туристический и паломнический потенциал Псковской области, и каталоги фонда инвестиционного развития, иллюстрирующие возможности государственно-частного партнерства в сфере сохранения культурного наследия.

Регион на мероприятии представляют министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, специалисты и эксперты регионального министерства.

В фокусе выставки – сохранение объектов культурного наследия, внедрение передовых технологий при работе с ними и их последующее приспособление в современную городскую среду. На одной площадке «АРКА» собрала компании с современными реставрационными технологиями, ведущих производителей строительных и отделочных материалов, поставщиков специализированного оборудования, проектные и архитектурные бюро, реставрационные мастерские и представителей музейного дела.