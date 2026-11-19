Псковская область удостоена специального диплома премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем регион». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, для региона эта награда – важное признание системной работы по развитию молодежного и паломнического туризма. В этом году премия объединила более 17 тысяч участников из 89 субъектов России. Оценивали проектов 450 экспертов.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская земля хранит уникальные православные святыни и памятники истории. Прикоснуться к этому наследию могут и местные ребята, и молодежь из других регионов России, в том числе студенты из Беларуси и Абхазии. Подобные поездки, как обратил свое внимание губернатор, помогают лучше понять культуру страны и духовные истоки нашей земли, почувствовать связь поколений.

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В 2024 году регион стал пилотным для проведения первого конкурса для молодежи из Беларуси. Тогда же запустили проект «Псковская область. Россия начинается здесь», по итогам которого 100 победителей посетили регион. В прошлом году проект «Рожденное Знамя на Псковской земле» принял уже 386 гостей из Республики Беларусь.

В текущем году поддержку получили сразу два региональных проекта: «По страницам истории» – конкурс для школьников и студентов, и «Псковская область. Колыбель православия» – маршрут для молодежи из Беларуси и Абхазии. Эти проекты реализуют областной Центр молодежи и общественных инициатив и профильное министерство.

Губернатор поблагодарил экспертов за высокую оценку работы, а партнеров и участников – за доверие и интерес. Организатором премии выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».