Себежский районный суд признал виновным 50-летнего местного жителя в краже с проникновением в жилище. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В октябре 2024 года поздно вечером мужчина и его соучастник, чье дело приостановлено, приехали в деревню Совращина. Взломав двери, они вынесли из дома стиральную машину, газовые баллоны, микроволновку, электрорадиатор и другие вещи.
Общий ущерб тогда превысил 16 тысяч рублей. Все похищенное они увезли на автомобиле, после чего распорядились ими по своему усмотрению.
Суд квалифицировал действия по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и назначил шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.