Псковский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей гражданина, включенного в реестр иностранных агентов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Нарушение выявили в том, что иноагент вовремя не сдал в министерство юстиции все отчеты о своей деятельности – этого требует федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 14.07.2022 года.

Псковский суд вынес приговор Льву Шлосбергу* Подробнее

Суд квалифицировал действия по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Отягчающим обстоятельством признали повторное совершение аналогичного правонарушения – в этой связи штраф составил 40 тысяч рублей.