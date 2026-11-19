Попытка ускорить прохождение госграницы России в Псковской области обернулась уголовным делом: житель Латвии, предложивший таможеннику 400 евро, будет находиться под домашним арестом. Такое решение принял Псковский городской суд. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установило предварительное расследование, 13 ноября иностранец в пешем порядке пересекал границу Евразийского экономического союза. При нем нашли 2000 евро, спрятанные в подошве обуви, – это расценили как административное правонарушение по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Чтобы быстрее пройти границу, он решил передать таможеннику 400 евро за действия в свою пользу в рамках служебных полномочий.

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Взятку таможенник не принял и сообщил о случившемся начальнику Псковской таможни. Умысел мужчины довести до конца не удалось, поэтому его действия квалифицировали как покушение на дачу взятки по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 291 УК РФ.

Следователь просил заключить обвиняемого под стражу, однако Псковский городской суд, изучив материалы и заслушав стороны, в этом отказал.

Мужчину отправили под домашний арест по 13 января 2027 года включительно.