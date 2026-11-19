В Псковской области в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито 134 792 человека. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Данные приводятся по состоянию на 13 ноября.

Общий охват населения вакцинацией составил 23,92%.

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В ведомстве напомнили, что время для прививки еще есть, как и сама вакцина. Вакцинация – наиболее эффективная мера профилактики гриппа и его тяжелых осложнений. Особенно важно пройти ее лицам из групп риска: часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым людям и беременным женщинам.

За прививкой необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.